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Nevşehir Belediyespor normal sezonu galibiyetle kapattı

TFF 3.

Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor deplasmanda Batman Petrolspor'u 2-1 mağlup etti.


Lig 1. Grupta bugün oynanan normal sezonun son haftasında Nevşehir Belediyespor deplasmanda Batman Petrolspor'a konuk oldu. Nevşehir Belediyespor maçın 13. dakikasında Raif Uzunuer ve 16. dakikasında Abuzer Gaffar Toplu'nun kaydettiği goller ile maçın ilk yarısını 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısını hızlı başlayan taraf Batman Petrolspor oldu. Maçın 60. dakikasında penaltı atışı kazanan Batman Petrolspor Emre Aynın'ın vuruşu ile durumu 2-1'e getirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Nevşehir Belediyespor maçı 2-1 kazandı.

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