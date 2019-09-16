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Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Ergün Aytekin ile yollarını ayırdı

TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da, Teknik Direktör Ergün Aytekin ile yollar ayrıldı.


Nevşehir Belediyespor'un ligin 3. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı Osmaniyespor müsabakasının ardından gerçekleşen yönetim kurulu toplantısı sona erdi. Kırmızı Beyazlı kulüpten toplantı sonrasında yapılan açıklamada, sezon başında Teknik Direktörlük görevine getirilen Ergün Aytekin ile yolların ayrıldığı bildirildi.


Nevşehir Belediyespor Ergün Aytekin yönetiminde ligde oynadığı 3 müsabakada 2 beraberlik 1 yenilgi alırken Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur müsabakasında Osmaniyespor'a mağlup olarak elendi.

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