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Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kardeşler ile yollarını ayırdı

TFF 3.

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor geçtiğimiz hafta anlaştığı Teknik Direktör Eser Kardeşler ile yollarını ayırdı.


Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor geçen hafta anlaştığı Teknik Direktör Eser Kardeşler ile hafta sonunda Silivrispor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından yollarını ayırdı. Nevşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Kulübümüz yönetim kurulunun değerlendirmesi sonucu Teknik Direktörümüz Eser Kardeşler ile karşılıklı anlaşılarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Nevşehir Belediyespor'umuzu hedefimiz olan 2. Lige taşıyacak, en faydalı olabilecek yeni Teknik Direktör değerlendirmemiz devam etmektedir. Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörlüğü için kesin olarak anlaşılmış bir isim şu an mevcut değildir. Konuyla ilgili kulübümüz açıklamalarına itibar edilmesi rica olunur” ifadelerine yer verildi.

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