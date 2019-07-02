Nevşehir Belediyespor transfere hızlı başladı

Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor'dan Alper Yener ve Ergun Cengiz'i renklerine kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, Osmaniyespor'dan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Alper Yener ve aynı takımda forma giyen başarılı forvet Ergun Cengiz ile anlaşmaya vardı. Her iki futbolcuda Nevşehir Belediyespor'un Nar tesislerinde düzenlenen imza töreni ile Kırmızı Beyazlı formayı giydi.

Nevşehir Belediyespor'un anlaşmaya vardığı Alper Yener, daha önce Tarsus İdmanyurdu, Erzin Belediyespor, Fethiyespor ve Osmaniyespor formaları giydi. Sağ kanat oyuncusu olan Alper Yener aynı zamanda on numara ve santrafor mevkilerinde de görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezonu Osmaniytespor'da geçiren Alper3. Ligde forma giydiği 97 müsabakada 34 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2. Lig'de de 37 müsabakaya çıkan genç kanat oyuncusu bu müsabakalarda da 3 gol attı.

Kırmızı Beyazlı ekibin diğer transferi Ergun Cengiz ise Santrafor mevkiinde görev yapıyor. 31 yaşındaki oyuncu daha önce Altay, Yeni Malatyaspor, Tarsus İdman Yurdu, Diyarbekir Spor, Erzurumspor ve Osmaniyespor formalarını terletti.

Son olarak Osmaniyespor'da görev yapan başarılı golcü, 2017-2018 sezonunda Tarsus İdmanyurdu formasıyla 3. Lig de gol krallığı yaşadı. Aynı zamanda sağ kanatta da görev yapabilen Ergun Cengiz, Süper Lig, 3. Lig, 2. Lig ve 1. Lig'de bu güne kadar toplam 234 müsabakaya çıkarken bu maçlarda 64 gol kaydetti.