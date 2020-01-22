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Nevşehir Belediyespor U16 şampiyonu oldu

Nevşehir’de düzenlenen U16 şampiyonasında rakibi Nevşehir 1969 takımını mağlup eden Nevşehir Belediyespor U16 takımı Nevşehir şampiyonu oldu.

Nevşehir'de düzenlenen U16 şampiyonasında rakibi Nevşehir 1969 takımını mağlup eden Nevşehir Belediyespor U16 takımı Nevşehir şampiyonu oldu.


Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Nevşehir Futbol İl Temsilciliği tarafından Nevşehir'de düzenlenen U16 futbol şampiyonası bugün oynanan Nevşehir Belediyespor- Nevşehir 1969 Spor final maçı ile sona erdi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi futbol sahasında oynanan final müsabakasında rakibi Nevşehir 1969 takımını 4-2 mağlup eden Nevşehir Belediyespor futbol takımı şampiyon oldu.


Nevşehir'de düzenlenen U16 şampiyonasına Nevşehir Belediyespor, Gülşehir Belediyespor, Kapadokya Nevşehirspor, Nevşehir 1969 spor, Nevşehir 50 Gençlikspor, Ürgüpspor ve Kapadokya Avanosspor takımları katıldı.

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