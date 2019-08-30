Nevşehir Belediyespor yöneticileri, Başsavcı Şahin'i ziyaret etti

Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor kulüp yöneticileri, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'i ziyaret etti. Başsavcı Şahin'e kulübün yeni sezon formasını hediye eden kırmızı beyazlı yöneticiler Şahin'i takımın yeni sezon maçlarına davet etti.

Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Başkan Yardımcısı Hamza Köybaşı ve Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Feyzi Aygün, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Şahin'e kırmızı beyazlı kulübün yeni sezon hazırlıkları ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Özaltın, üzerinde başsavcı Altuğ Kürşat Şahin'in isminin yazılı olduğu 50 numaralı takımın yeni sezon formasını hediye ederek hafta sonu oynayacakları Diyarbekir Spor A.Ş. maçına davet etti.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başsavcı Şahin ise, kulüp yöneticilerine yeni sezonda başarılar diledi.