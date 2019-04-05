Nevşehir Belediyespor yönetimi, Başkan Arı'yı ziyaret etti

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Belediye Başkanı Rasim Arı, sporun içerisinden gelen bir kişi olarak, Nevşehir'in futbolda daha üst liglerde temsil edilmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Nevşehir Belediyespor 'un gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu dile getiren Başkan Arı “ Nevşehir Belediyespor benim gönül dünyamda oldukça farklı bir yere sahip. Ekibimizin başarılı olarak hak ettiği yerlerde şehrimizi onurlu bir şekilde temsil etmesi için elimizden gelen gayreti gösterme kararlılığı içerisindeyiz.” dedi.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Yusuf Kaya' da, tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Başkan Arı'ya başarı dileklerini iletti.

Kaya, daha sonra Nevşehir Belediyespor'a katkılarından dolayı, Başkan Arı'ya plaket takdim etti.