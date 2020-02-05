Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu lider Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı için hazırlıklara başladı. Pazartesi gününü izinli olarak geçiren kırmızı beyazlı futbolcular Salı günü ilk antrenmanını kendi tesislerinde Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yönetiminde gerçekleştirdi.

Sakatlığı süren Hasan Çelik'in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşunun yanı sıra teknik ve taktik çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında Gazi Stadı'nda oynayacağı Yozgatspor müsabakasında kırmızı kart cezalısı olan Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.

Bu arada Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor hazırlıkları çerçevesinde 6 Şubat Perşembe günü kendi tesislerinde Kapadokya Göremespor ile bir hazırlık maçı yapacak.