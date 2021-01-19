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Nevşehir Belediyespor'da Antalya kampı sona erdi

TFF 3.

Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da 10 Ocak tarihinden başlayan Antalya kampı bugün sona erdi.


Antalya'da kampta bulunan 3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor kampın son gününde Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde takım halinde toparlanma çalışmaları yapıldı. 2.yarı hazırlıklarına 10 Ocak tarihinde Antalya'da kamp yaparak sürdüren Nevşehir Belediyespor'da bugün sona eren kamp ile birlikte futbolculara 2 günlük izin verildi. 22 Ocak Cuma günü Nevşehir'de toplanacak olan kırmızı beyazlı ekip 28 Ocak tarihinde ikinci yarının ilk maçında deplasmanda karşılaşacağı Fatsa Belediyespor mücadelesine hazırlanacak.

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