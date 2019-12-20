Nevşehir Belediyespor'da defansa takviye

Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Spor'dan stoper Ethem Pülgir ile anlaşma sağladı. Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi de bulunan milli oyuncu, ligin 2. devresinde kırmızı beyazlı formayı giyecek.

TFF 2019-2020 sezonunun ilk devresinin kapanması ile birlikte kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız veren Nevşehir Belediyespor, ilk transferini defans hattına yaptı. Kırmızı beyazlı ekip ligin ilk devresinde TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bayburt İl Özel İdare Spor forması giyen 1,87 boyunda ve 26 yaşındaki stoper Ethem Pilgir ile anlaştı.

Kariyerinde Bursaspor ve Kayseri Erciyes ile Süper Lig tecrübesi bulunan ve daha önce Türkiye U21 Milli Takım forması da giyen Ethem Pülgir, Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve kulüp yöneticileri ile görüştükten sonra Nevşehir Belediyespor'un Nar tesislerini gezerek burada kendisini kırmızı beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Ligin ikinci devresinde Nevşehir Belediyespor'un defans hattındaki en önemli kozlardan biri olacak olan Ethem Pülgir, daha önce Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de 153 kez forma giydi.