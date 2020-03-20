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Nevşehir Belediyespor'da futbolculara izin verildi

Korona virüs salgını nedeniyle tüm spor müsabakalarının ertelenmesi kararı üzerine TFF 3.

Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor'da futbolculara izin verildi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile federasyon başkanlarının yaptıkları toplantı sonrasında korona virüs salgını nedeni ile Türkiye'de liglerin ertelenmesi kararı alındı.


Bu kararın ardından Nevşehir Belediyespor yönetimi ve teknik heyet kırmızı beyazlı futbolculara izin verdi.


Kulüp Başkanı Esat Özaltın yaptığı açıklamada “Ligimizde kalan maçların koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi üzerine Yönetim Kurulumuz ve Teknik Heyetimizin yapmış olduğu toplantı sonucunda takımımıza izin verildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelecek resmi bilgilendirmeye göre takımın antrenman ve maç programı yeniden belirlenecek” dedi.

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