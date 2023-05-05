Nevşehir Belediyespor'da hedef 3 puan

Nevşehir Belediyespor yönetimi, kırmızı beyazlı ekibin hafta sonu oynayacağı Hacettepe 1945 Spor Kulübü müsabakası için tüm taraftarlarını Gazi Stadı'na davet etti.

TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden temsilcimiz Nevşehir Belediyespor, ligin 32. haftasında Pazar günü kendi sahasında Hacettepe 1945 Spor Kulübü ile karşılaşacak. Saat 15.00'te Gazi Stadı'nda başlayacak olan müsabakayı Samsun bölgesi C Klasman hakemlerinden Gökhan Özbulut yönetecek. Play-Off mücadelesi veren Nevşehir Belediyespor için büyük öneme sahip mücadele öncesinde kırmızı beyazlı ekip 51 puanla 6. sırada yer alırken konuk Hacettepe 1945 Spor Kulübü 35 puanla 11. sırada bulunuyor. Cezası nedeniyle uzun süredir taraftarlarından ayrı kalan ve bu hafta yeniden taraftarlarının desteği ile maça çıkacak olan Nevşehir Belediyespor'da sarı kart cezalısı Erdi müsabaka kadrosunda yer almıyor. Sakatlıklarını atlatan Kerem ve Dilaver'in ise durumları maç saatinde belli olacak.

Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç, Pazar günü oynanacak olan müsabaka için kırmızı beyazlı ekibe gönül veren tüm sporseverleri Gazi Stadı'na davet etti. Ligin bitimine 3 hafta kala oynayacakları tüm maçların adeta final havasında geçeceğini ve play-off grubu içerisinde ligi bitirebilecekleri en üst sıralamada tamamlamayı hedeflediklerini söyleyen Dirikoç, Cezalı olduğumuz haftalarda taraftarlarımızın eksikliğini fazlasıyla hissettik. Geçen hafta takımımız müthiş bir mücadele örneği göstererek geriye düştüğü maçta deplasmandan üç puanla döndü. Şimdi yeniden taraftarlarımızın önünde Hacettepe 1945 Spor Kulübü'nü konuk edeceğiz. Oldukça çekişmeli ve zevkli bir mücadele olacak. Bu maçtan da taraftarlarımızın desteği ile üç puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Teknik heyetimiz maç için hafta boyunca takımı çok iyi bir şekilde hazırladı. Oyuncularımıza ve teknik ekibimize güveniyoruz" dedi.