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Nevşehir Belediyespor'da korona virüs testleri negatif çıktı

TFF 3.

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Nevşehir Belediyesporlu futbolcu, teknik heyet ve yönetime yapılan korona virüs testleri negatif çıktı.


Lig 3. Grup'ta 42 puan ile dördüncü sırada bulunan Nevşehir Belediyespor liglerin başlamasına sayılı günler kala korona virüs test sonuçları negatif çıktı. Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltına yaptığı açıklamada teknik ekip, futbolcu ve yönetim kuruluna yapılan korona virüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Özaltın, “Teknik Direktörümüz Taner Öcal ve yardımcıları, Şenel Akay, Caner Akçakaya, Niyazi Boylu ve profesyonel futbol takımı oyuncularımız, idari ve destek ekibi çalışanlarımıza yapılan Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Korona virüs salgınına karşı fedakârca görevlerini yapan İl Sağlık Müdürümüz Dr. Rahim Ünlübay ve tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

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