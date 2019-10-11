Nevşehir Belediyespor'da moraller yerinde

Ligde son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken Nevşehir Belediyespor'da Teknik Direktör Özcan Kızıltan, oyuncularının performansından son derece memnun. Tecrübeli hoca oyuncularının istediği sisteme alışmaya başladığını belirterek, “Aldığımız galibiyetler özgüvenimizi arttırdı. Çıkışımızı sürdürerek grubun en iddialı takımı olduğumuzu göstermek istiyoruz.” dedi.

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve son haftalarda aldığı galibiyetlerle yükselişini sürdüren Nevşehir Belediyespor, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı Yeşilyurtspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Son üç maçında rakiplerine attığı 7 gole karşın kalesini gole kapatarak 9 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekipte teknik heyet ve futbolcular, taraftarları önünde oynayacağı Yeşilyurtspor maçını da kazanmak istiyor.

13 Ekim 2019 Pazar günü oynanacak olan müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Nevşehir Belediyespor Teknik Direktörü Özcan Kızıltan, son haftalardaki performanslarını devam ettirerek grubun en iddialı ekibi olduklarını kanıtlamak istediklerini söyledi. Kızıltan, “Bizler üç maçtır görevdeyiz ve bu üç maçtır iyi sonuçlar alıyoruz. İlk olarak Yozgat deplasmanına gittik ardından evimizdeki Modafen maçı ve son olarak İstanbul'da Halide Edip Adıvar. Bu maçlarda elde ettiğimiz sonuçlarla rahat bir nefes alarak ileriye doğru umutla bakar hale geldik. Takımızın oyunu her geçen gün ileriye dönük bizi umutlandırıyor. Sakat futbolcularımızın da olduğu bir dönemde 3 maç üst üste galip gelerek 9 puan alıp, 7 gol atmak ve hiç gol yememek bana göre önemli bir başarı. Teknik heyet olarak bu performans bizleri çok mutlu etti. Tabi önemli olan bu performansımızı devam ettirerek gruptaki yerimizi daha üst sıralara taşımak. Bu grubun en iddialı takımı olduğumuzu göstermek istiyoruz.” diye konuştu.

“Çok çalışacağız başaracağız”

Kuruluşunun 50. yılında bir üst lige yükselmeyi arzulayan kırmızı beyazlı camiaya arzuladığı mutluluğu yaşatmak için çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Kızıltan, bu konuda futbolcularının büyük bir gayret gösterdiklerini ifade etti. Oyuncularının henüz tam olarak istediği oyun anlayışını sahaya yansıtamadığını ancak bu yönde olumlu sinyaller verdiklerini vurgulayan Kızıltan, “Biz daha 17 gündür bu takımla beraberiz. Bizim düşündüğümüz oyunu oynamaya yönelik oyuncularımda büyük bir gayret var. Geride kalan üç maça baktığımızda maçlardaki oyunun büyük bölümlerinde bunu başarıyla yaptılar. Sezon başında transferler yapılırken Nevşehir Belediyespor bu grubun favori takımlarından biriydi ama ligin ilk 4 maçında alınan sonuçlar biraz endişe oluşturdu. Şu anki durumumuz ise çok daha farklı. Ligin en üst sırasındaki takımla aramızda 4 puan fark var. Bu istikrarımızı devam ettirirsek sıralamada hak ettiğimiz yeri alacağımıza inanıyorum. Bunun için de çok çalışmalıyız. Oyuncularımı da burada tebrik etmek istiyorum. Bir yandan bizim oyun sistemimize alışmaya çalışırken bir yandan da bu galibiyetleri alıyorlar. Buda onların büyük bir özveri gösterdiklerinin, büyük bir gayret içerisinde olduklarının göstergesi.” dedi.

“Hem oyuncularımızın hem taraftarlarımızın tedirginliği vardı”

Sezon başında alınan kötü sonuçların takımın havasını olumsuz yönde etkilediği ve takımın başında çıktığı ilk iç saha maçında bunu hissettiğini belirten Kızıltan, aynı tedirginliğin taraftarlarda da olduğunu kaydetti. Alınan galibiyetlerle futbolcuların özgüvenlerinin geldiğini ve galibiyet için daha da hırslandıklarını vurgulayan Kızıltan şöyle konuştu;

“Gazi Stadı'na yabancı değilim. Futbolculuk dönemimde, Mersin İdmanyurdu forması giyerken bu statta futbol oynamıştım. Aradan yıllar geçti tabi ki. Yeniden burada olmak benim için büyük mutluluk. Stadımızın zemini çok güzel. Taraftarlarımız ise gerçekten muhteşem. İlk maçımızda bizleri bağırlarına bastılar. Onlara teşekkür ediyorum. Sezon başındaki takımımızın performansı doğal olarak futbolcularımızda tedirginliğe neden olmuş. Bunu takımın başında çıktığım ilk iç saha maçında hissettim. Bir önceki Yozgat deplasmanın da kazandık fakat olası bir kötü sonucun bizi sıkıntıya sokacağı düşüncesi futbolcularımda hakimdi. Aynı tedirginliğin ben taraftarlarda da olduğunu düşünüyorum o maç için. Rakibinde kapanması ile o maçta golü erken bulamadık. Bulabilseydik sonuç çok daha farklı olabilirdi ama oyuncularımız oyun disiplininden kopmadan, oyunu bırakmayarak sonucu almasını bildi. Bana göre çok önemli bir üç puandı. İstanbul'da ise gerçekten çok zorlu bir deplasman maçına çıktık. Bana göre çok zor bir rakipti. Bu maçtan da üç puan almak özgüvenimiz açısından, moral ve motivasyonumuz açısından çok önemliydi. Bunu başaran, bunun için mücadele veren bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Maçta gerçekten çok sağlam bir karakter ortaya koydular.”

Hafta sonu rakip Yeşilyurt

Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edecekleri Yeşilyurt'un ilk üç puanını Karacabey gibi zorlu bir rakibi yenerek aldığını ve Nevşehir'e moralli geleceklerini söyleyen Kızıltan, Yeşilyurt'un sıralamada son sırada yer almasının kimseyi yanıltmaması gerektiğini kaydetti. Grupta hiçbir rakiplerini hafife almamaları konusunda oyuncularını uyardığını anlatan Kızıltan, “Futbolda dün yoktur. Halide Edip Adıvar ile birlikte diğer maçlarda geride kaldı. Önemli olan bundan sonraki maçlarda ortaya koyacağımız performans. Hafta sonu oynayacağımız Yeşilyurt maçından alacağımız üç puan bizi daha üst sıralara taşıyacak. Mesela İstanbul'daki Halide Edip Adıvar maçındaki ilk 30 dakikalık oyun bana göre mükemmel bir futboldu. Evet ikinci yarı baskı yedik doğru ama bu baskı altında da direnebilmek, gol yemeden üç puanı alabilmek büyük başarı. İkinci yarı topa sahip olamadık, baskı yedik ama oyuncularımın oradaki dirençleri çok önemliydi. Oyuncularımız karakterli bir duruş ortaya koydu. Biz pas yapmayı düşünen, oyunu forse etmeyi düşünen bir anlayışa sahibiz ama bazen rakip buna izin vermiyor. Bu anlamda Halide Edip Adıvar maçından üç puan çıkarmak çok önemliydi. Hafta sonu karşılaşacağımız son sıradaki Yeşilyurtspor geçtiğimiz hafta sonu evinde üst sıralardaki Karacabey'i yendi. Bu yüzden ligde kolay rakip, kolay maç yok. Ben hep buna inanırım. Rakibimizi ciddiye almak zorundayız. ‘Nasıl olsa kazanırız' diyerek gerekeni yapmazsan futbol seni cezalandırır. Bunla ilgili olarak oyuncularımıza gereken uyarıları yaptık. Hiçbir maç hafife alınmayacağı gibi Yeşilyurt maçı da hafife alınmaması gereken bir maç. Ligdeki ilk 3 puanını Karacabey gibi güçlü bir rakibe karşı almışlar ve o moralle buraya geliyorlar. “ dedi.