İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nevşehir Belediyespor'da Ofspor hazırlıkları devam ediyor

Misli.

com TFF 3. Lig 1. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Ofspor hazırlıklarını, Teknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde sürdürüyor.


com TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal'ın yerine teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz'ı getirilmesinin ardından 3. haftada konuk ettiği Kemerspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Pazar günü saat 14.30'da deplasmanda karşılaşacağı Ofspor hazırlıklarını Nar kasabasında bulunan tesislerde Teknik Direktör Mert Kokmaz yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam ediyor. Hafta sonu oynanan Kemerspor galibiyetini ardından Ofspor hazırlıklarına devam eden kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların morallerinin yüksek olması dikkatlerden kaçmadı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.