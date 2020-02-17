Nevşehir Belediyespor'da sıradaki rakip Halide Edip Adıvarspor

Lig 3. Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, son iki hafta da aldığı galibiyetlerle zirvede 2. sıraya yerleşti. 19 Şubat Çarşamba günü oynayacağı Halide Edip Adıvarspor maçı için hazırlıklara başlayan kırmızı beyazlı ekipte futbolcuların yükselen formu teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Kendi sahasında ağırladığı Karacabey Belediyespor beraberliğinin ardından Yozgatspor ve Modafen galibiyetleri ile 23 haftası geride kalan ligde puanını 38'e yükselten Nevşehir Belediyespor'da yüzler gülüyor.

19 Şubat Çarşamba günü kendi saha ve seyircisi önünde Halide Edip Adıvarspor ile karşılaşacak olan ve bu maç için hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı ekipte, Hasan Çelik dışında sakat futbolcu bulunmuyor.

Sarı kart cezalıları Ethem ve Oktay Gümüş'ün forma giyemeyeceği maç için Gülşehir İlçe Stadı'nda ilk antrenmanını yapan Nevşehir Belediyespor'da, futbolcular ve teknik heyet galibiyet serisini sürdürmek için Halide Edip Adıvarspor müsabakası için oldukça hırslı hazırlanıyor.

“Hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz”

Ligde zor bir döneme girdiklerini belirten Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, son alınan Modafen galibiyetinin futbolcularına büyük moral verdiğini söyledi.

Ligde kalan tüm maçları kazanarak hedeflerine ulaşmak istediklerini kaydeden Balcıoğlu, “Modafen maçının zor olacağını biliyorduk. Diri ve istekli bir takım. Son sıralardan kurtulmaya çalışan bir takım. Onlar açısından daha zor olacaktı. Suni çim olması alışık olmadığımız bir şey. Sahanın biraz boyunun küçük olması ilk yarıda oyunun sıkışmasına sebep oldu. İkinci yarıda golle oyunun kendini açacağından emindik. Gol geldikten sonra da oyun istediğimiz şekle döndü. Rakip takımın uzun toplarla gelme isteği oyunumuzu etkiledi. Mecburen geride karşılamak zorunda kaldık. Ama kazandığımız topları biraz daha dikkatli olsaydık eminim biraz daha fark açılırdı. Kazanmak çok önemli. Ligde çok zor bir dönemece gidiyoruz. Bu galibiyet bizim için ilaç gibi oldu” şeklinde konuştu.

Deneyimli çalıştırıcı, Lig 3. Grup'ta lider olan Karacabey Belediyespor ile aralarındaki puan farkı hakkında da konuşarak, "Benim parolam; hiçbir zaman vazgeçmemek. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Biz kazanalım rakip takım kaybeder kaybetmez bilemeyiz. Kaybederse strese gireceğinden eminiz. Önemli olan bizim kazanmamız. Biz iyi oyunla kazanalım. Tabi ki zor ama play-offtan çıkan takım da seneye 2. Lig'de olacak. O da şampiyonluk demektir” ifadelerini kullandı.

“2.Lige çıkacağız”

Nevşehir Belediye Spor Başkanı Esat Özaltın ise, şampiyonluk inançlarını hiç kaybetmediklerini söyleyerek, "Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Sezon sonunda şampiyon olacağız" dedi.

Başkan Özaltın, zorlu bir deplasmanı geride bıraktıklarını aktararak “Modafen alttan 4. sırada. Düşmemek için epey mücadele ediyorlar. Bu bilinçle geldik. Maç fazlasıyla ikinci sıradayız. Karacabey Belediyespor ile aramızda puan farkı var ama biz bunun kapanacağından eminiz. Şampiyonluk inancımızı hiç kaybetmedik. Sezon sonunda şampiyon olacağız. Eğer puan farkı kapanmazsa play-off'larda en güçlü adaylardan biriyiz. Sezon sonunda inşallah play-off'lardan çıkarak şampiyonluk istiyoruz" şeklinde konuştu.