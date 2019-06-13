Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor'da Sportif Direktörlük görevine Soner Şallı getirildi.

2019-2020 futbol sezonuna şampiyonluk parolası ile girmeye hazırlanan Nevşehir Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Kırmızı Beyazlı yönetim tarafından Sportif Direktörlük görevine, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Liglerinde oynayan birçok önemli yerli ve yabancı futbolcunun temsilciliğini yapan Soner Şallı getirildi.

Nevşehir Belediyespor'u hak ettiği yerlere taşımak için büyük bir özveri ile çalışacağını kaydeden Şallı: “Türk spor camiasının yakından tanıdığı Rasim Arı başkanımızın kulüp ile ilgili ortaya koyduğu hedefler ve projeler beni çok etkiledi. Bende bu camianın bir parçası olarak kendi memleketime hizmet etmek istedim. Yeni sezon öncesinde yapacağımız transferler ile takımımızı üst liglere hep birlikte taşıyacağız. “ dedi.

SONER ŞALLI KİMDİR?

Nevşehirli gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1979 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaya gelen Soner Şallı, bu ülkedeki çeşitli futbol kulüplerinde uzun yıllar top koşturdu. 2008 yılında Türkiye'ye gelen ve 3 yıl boyunca Çanakkale Dardanelspor kulübünde şef scout olarak görev yapan Şallı, daha sonra birçok Spor Toto 1.Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinde çalıştı.

Şallı uzun yıllardır da Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Liglerinde oynayan çok sayıda yerli ve yabancı futbolcunun temsilciliğini yürütmekte.