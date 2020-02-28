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Nevşehir Belediyesporlu futbolculardan antrenman öncesi Mehmetçik için dua

TFF 3.

Lig 3. Grup takımlarından Nevşehir Belediyesporlu futbolcular, antrenman öncesi İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikler için dua etti.


Nevşehir Belediyespor takımı, hafta sonu ligde Gölcükspor ile yapacağı maç için kulüp tesislerinde toplandı.


Burada antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcular, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan askerlerimize yönelik Esed rejim unsurlarının alçakça yapmış olduğu hava saldırısı sonucu şehit düşen 33 kahraman Mehmetçik için dua etti.


Olaydan duydukları üzüntüyü dile getiren Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu, “Kahraman ordumuza yönelik düzenlenen hain saldırıda 33 askerlerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrendik. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz.” dedi.


Takım Kaptanı Youssef Yeşilmen ise, takım arkadaşları ile beraber her zaman dualarıyla Kahraman Türk Ordusunun yanında olduklarını belirterek , “Şehit olan askerlerimizin ruhları şad olsun. Gazi kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Tüm Türkiye olarak Silahlı Kuvvetlerimize dua ediyoruz. Milletimizin başı sağolsun.” diye konuştu.

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