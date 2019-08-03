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Nevşehir Belediyespor'un Kızılcahamam kampı sürüyor

Yeni sezon öncesinde Kızılcahamam’da kamp çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, hafta içerisinde iki ayrı hazırlık müsabakası oynayacak.

Yeni sezon öncesinde Kızılcahamam'da kamp çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyespor, hafta içerisinde iki ayrı hazırlık müsabakası oynayacak.


TFF 3. Lig 3.Grup Ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, 2019-2020 sezonuna Teknik Direktör Ergün Aytekin yönetiminde hazırlanıyor. Kızılcahamam Eliz Otel'de süren kampta günde çift idman yaparak güç depolayan kırmızı beyazlı ekipte hazırlık maçı programı da belli oldu.


Kızılcahamam'da ilk olarak 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü TFF 3. Lig ekiplerinden 1922 Konyaspor ile karşılaşacak olan Nevşehir Belediyespor daha sonra 07 Ağustos 2019 Çarşamba günü Kemerspor karşısına çıkacak.

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