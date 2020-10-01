Nevşehir Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Mert Korkmaz oldu

Nevşehir Belediyespor'un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Mert Korkmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti. Arı, tecrübeli teknik adama yeni görevinde başarılar diledi.

TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal'ın ardından teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz'ı getirdi. Nevşehir'e gelerek kırmızı-beyazlı yöneticilerle anlaşma sağlayan Korkmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Malatyaspor ve Gaziantepsor formalarını giyen eski milli futbolcu Mert Korkmaz'ın Nevşehir Belediyespor'da başarılı olacağına yürekten inandığını belirten Arı, Korkmaz'a yeni görevinde başarılar diledi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı kulübün en kısa sürede toparlanarak üst sıralardaki yerini alacağını söyleyen Başkan Arı, “Yıllardır 2. Lig özlemi çeken takımızın bu hedefine ulaşabilmesi için yönetim kurulumuz ve bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Taraftarlarımızda her zaman bu takımın arkasında. Alacağımız galibiyetlerde Nevşehir Belediyespor ligde arzuladığı hedefine ulaşacaktır" dedi.

Mert Korkmaz ise iyi dileklerinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı'ya teşekkür ederek, kırmızı-beyazlı camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmak için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.