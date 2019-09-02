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Nevşehir Belediyespor'un Ziraat Türkiye kupasında Osmaniyespor ile eşleşti

TFF 3.

Lig 3.grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Osmaniyespor ile eşleşti.


Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu Kura Çekimi, İstanbul İstinye'deki Orhan Saka Amatörler Evi'nde yapıldı. Kura çekimine Nevşehir Belediyespor'u temsilen Harun Ay katılırken kırmızı beyazlı ekip Lig temsilcisi Osmaniyespor eşleşti. Müsabaka 10-11 veya 12 Eylül tarihinde Nevşehir Gazi Stadı'nda oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan kupa mücadelesinin tarih ve saati önümüzdeki günlerde açıklanacak.


Nevşehir Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda eşleştiği Osmaniyespor, Nevşehir Belediyespor ile aynı grupta yer alıyor.

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