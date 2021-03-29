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Nevşehir ‘çok yüksek riskli' gruba geçti

2 Mart tarihinde korona virüs risk haritasında ’orta riskli’ grupta olan ve normalleşme süreci başlayan Nevşehir bugün itibarıyla ’çok yüksek riskli’ gruba geçti.

2 Mart tarihinde korona virüs risk haritasında 'orta riskli' grupta olan ve normalleşme süreci başlayan Nevşehir bugün itibarıyla 'çok yüksek riskli' gruba geçti.


Korona virüs ile mücadele kapsamında Mart başında açıklanan haritaya göre orta riskli grupta yer alan Nevşehir, Mart sonu itibarıyla çok yüksek riskli kategoriye geçti. Nevşehir'in çok yüksek riskli gruba geçmesinin ardından ise Cumartesi ve Pazar günleri olmak üzere hafta sonu 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

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