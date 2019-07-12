Nevşehir Devlet Hastanesinde 6 ayda 522 bin 457 hasta muayene edildi

Nevşehir Devlet Hastanesinde 2019 yılının ilk 6 ayında 522 bin 457 vatandaşın sağlık hizmetlerinden faydalandığı açıklanırken en fazla sağlık hizmeti ise 138 bin 197 başvuru ile Acil servis oldu.

Nevşehir Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “ Yılın ilk altı ayında 522 bin 457 muayene hizmeti verildi. Bunların 9 bin 442'sini randevulu hasta oluşturken 138 bin 197'si ise Acil serviste muayene oldu. 14 bin 537 hasta ise servislerde yatarak tedavi edildi. 20 bin 655 ameliyat gerçekleştirilirken yılın ilk altı ayında bin 14 doğum gerçekleşti” ifadelerine yer verildi.