Nevşehir, Elazığ için seferber oldu

Elazığ'da meydana gelen depremin hemen ardından Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile Nevşehir depremzedeler için seferber oldu. Çok sayıda hayırsever iş insanının destek olduğu kampanya kapsamında toplanacak olan yardım malzemelerini belediye önünde bekletilen araçlarla deprem bölgesine gönderilecek.

6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Elazığ için Türkiye'nin birçok ilinde yardımlar gitmeye başlarken, Nevşehir Belediyesi de su, süt, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat ve çocuk kıyafeti malzemelerinden oluşan çok sayıda araçla bölgeye gitmeye hazırlanıyor. Depremin hemen ardından belediyede, başkan yardımcıları ile bir araya gelerek hazırlıkları başlatan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın sosyal medya hesaplarından deprem bölgesi için ‘Kenetlenmenin, sarılmanın, aramızdaki anlaşmazlıkları bir kenara bırakmanın zamanını yaşıyoruz. Dostlar, kış günü bir kardeşimizin neye ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız onlara talibiz. Ekiplerimiz Elazığ için hazır. Desteklerinizi Belediyemize bekliyorum.' Haydi, Nevşehir' şeklinde yaptığı yardım çağrısına Nevşehirliler büyük destek verdi. Arı'nın çağrısı ile birlikte gece saatlerinden itibaren hayırsever vatandaşlar çok sayıda su, süt, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat ve çocuk kıyafeti malzemesini belediye binasına ulaştırırken hayırsever iş insanları da gerek araç gerekse de yardım malzemeleri ile kampanyaya destek verdi. Deprem bölgesine ulaştırılacak malzemeler için çok sayıda araç başkanlık binası önünde bekletilirken ilk araca yardım malzemelerini Belediye Başkanı Rasim Arı, başkan yardımcıları, hayırsever iş insanları, vatandaşlar ve belediye personelleri ile birlikte yükledi. Arı, “Deprem felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar temennisinde bulunuyorum. Gün bir ve beraber olmaz günüdür. Bu birlik ve beraberlik ile yaralarımızı en kısa zamanda saracağız. Bizler de Nevşehir Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğimizi buradan belirtmek istiyoruz. Yaraların bir an önce sarılması ve depremle ilgili arama kurtarma çalışmaları için tüm belediyelerimiz gibi biz de elimizden gelen her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bütün farklılıklarımızı bir kenara bırakarak kenetlenme, bütün olma günü. Ne zaman ülkemizin maruz kaldığı sıkıntılardan mütevellit bu şehre, bu şehrin insanlarına ihtiyaç olursa bu kadim şehrin insanları birliğini ve beraberliğini ortaya koyuyor. Gece saat 03.00'da bir kampanya başlattık ve Nevşehir Belediyesi'nin, şehrimizin Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanında olduğumuzu ifade ettik. Sabah erken saatlerden itibaren yüzlerce insanımız yardım için belediyemize geldi. Depremin ilk saatlerinden itibaren Elazığ ve Malatya belediye başkanlarımız ile irtibat halindeyiz. İhtiyaçları olan bütün malzemeleri hazırlıyoruz. 7 tırımızı hazırlamak üzereyiz. Sonrasında araçlarımız kardeşlerimiz için yola çıkacak. Bu şehrin her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün sıkıntılarına, olumsuzluklara rağmen her türlü fedakarlığı yaparak birlik ve beraberliğimizi gösterdiler. Bundan son derece mutluyum” dedi.