Nevşehir Emniyeti kaçakçılara göz açtırmadı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5 adet tarihi eser niteliği taşıyabileceği değerlendirilen yüzük ele geçirdi.

Çalışmalarda ayrıca 5 adet faturasız parfüm, 17 adet kayıt dışı cep telefonu, 8 adet hard disk, 6 adet hafıza kartı, 2 adet box cihazı ve 4 adet sim kartı ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.