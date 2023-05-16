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Nevşehir Emniyeti kaçakçılara göz açtırmadı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı.


Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda, 5 adet tarihi eser niteliği taşıyabileceği değerlendirilen yüzük ele geçirdi.


Çalışmalarda ayrıca 5 adet faturasız parfüm, 17 adet kayıt dışı cep telefonu, 8 adet hard disk, 6 adet hafıza kartı, 2 adet box cihazı ve 4 adet sim kartı ele geçirilirken 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

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