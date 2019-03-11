Nevşehir Gastronomi Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) katkıları ve ev sahipliğinde birincisi gerçekleştirilen ‘Nevşehir Gastronomi Festivali'nde dereceye giren 'Geleceğin aşçıları ve şefleri' ödüllerini aldı.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) ile TAŞPAKON Nevşehir Gençlik Kolları tarafından 8-9-10 Mart 2019 tarihlerinde ortaklaşa düzenlenen ‘Nevşehir Gastronomi Festivali'ne, 20 farklı ilden 10 üniversite ve 10 liseden 60 gastronomi öğrencisi ile 60 farklı dernekten şefler katıldı. NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezinde yoğun bir katılım ile açılışı gerçekleştirilen festivalin ikinci ve üçüncü gününde TAŞPAKON Türkiye Kupası Ön Elemeleri' için yemek yarışması düzenlendi. Geleceğin aşçıları ve şefleri üniversite ve lise düzeyinde gerçekleştirilen yarışmalarda ‘başlangıç', ‘ana yemek' ve ‘tatlı' kategorilerinde hünerlerini sergileyerek birincilik için kıyasıya mücadele etti. Nevşehir tarihinde aşçılık alanında gerçekleştirilen en büyük festival olma özelliği taşıyan ‘Nevşehir Gastronomi Festivali', gala yemeği ve ödül töreniyle sona erdi.

NEVÜ Tafana Tesislerinde gerçekleştirilen törende konuşan Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (TAŞPAKON) Genel Başkanı Gökhan Tufan; “İki sene önce başladığımız TAŞPAKON Türkiye Kupası etkinliğimizin Nevşehir ayağını, üç gün boyunca Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz güzel ve başarılı bir programla tamamladık. Bu güzel etkinliğimiz içeresinde yarışmaya katılan genç arkadaşlarımız, yarışma boyunca hünerleri, bilgi ve tecrübelerini en iyi şekilde sergilediler. Düzenlemiş olduğumuz yarışma sonucunda dereceye giren üç üniversite ve üç lisemiz, 2020 yılında İstanbul'da yapılacak olan büyük finalde mücadele edecekler. Tabi ki bu ön elemelerimiz 2019 yılı sonuna kadar devam edecek” dedi. Tufan konuşmasının devamında; “İlk gün başladığımız zamanki tabaklarla bugün çıkan tabaklar arasında gerçekten büyük farklılıklar var. Bu da tabi ki bizler için mutluluk ve gurur verici. Bu yarışmalar sayesinde sizler kendinizi geliştiriyorsunuz ve her bir yeni yarışmada daha güzel, daha anlamlı tabaklar ortaya çıkıyor. Bu yarışmada da gördüğümüz üzere, yöresellik ve Türk mutfağı adına birçok yöresel ürünlerin kullanılması hatta bazı yöresel yemeklerin farklı kombinasyonlara getirilmesi bizlere gurur verdi. En azında bu bilinci edinmiş olmanız, bu bilinci artık kendi mesleki alanınızda kullanmanız gerçekten ülke mutfağının gelişimi açısından da büyük önem arz ediyor. İnşallah bu noktada devam ederek profesyonel mesleki hayatınıza atıldığınız zaman da bugün yarışmalarda sergilemiş olduğunuz milli duruşu işletmelerde de sergilersiniz” diye konuştu.

TAŞPAKON Genel Başkanı Gökhan Tufan konuşmalarının ardından Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keskin, Dr. Öğr. Üyesi Günay Erol, Öğr. Gör. Emrah Örgün, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ve (TAŞPAKON) Nevşehir Gençlik Kolları İl Başkanı Yaşar Mete başta olmak üzere festivalin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür belgeleri takdim edilirken, yarışma sonunda dereceye girenlere de ödülleri verildi.