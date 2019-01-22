Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri 6 gümüş 1 bronz madalya kazandı

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Turizm Fakültesi ile Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (ÜSET) öğrencileri ‘Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması'ndan 6 gümüş ve 1 bronz madalya ile döndü.

Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 23 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği Derneği tarafından 16-19 Ocak 2019 tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Fuarında “Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması” düzenlendi. Yarışmaya NEVÜ'yü temsilen, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde eğitim veren Öğr. Gör. Dr. Emrah Örgün ve Dr. Öğr. Üyesi Emrah Keskin koordinatörlüğünde Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Nazlı Yalçın, Boran Harbiyeci, Kemal Yürük ve Eda Bilem, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencilerinden ise Edanur Açıkel, Ercan Duman ve Nazlı Özalp katıldı.

Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmada NEVÜ'yü temsil eden Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri Nazlı Yalçın, Boran Harbiyeci, Kemal Yürük ve Eda Bilem ‘Kapalı Kutu Kategorisi'nde 2'lik ederek 4 gümüş madalya, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri Edanur Açıkel ve Ercan Duman “Kapalı kutu” kategorisinde 2.lik elde ederek 2 gümüş madalya, Nazlı Özalp ise “Ay yıldızlı şefler” kategorisinde 3.lük elde ederek 1 bronz madalya kazandı.

‘Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması'nda bilgi ve hünerlerini en iyi şekilde ortaya koyan NEVÜ öğrencileri yarışmadan toplamda 6 gümüş ve 1 bronz madalya ile dönmüş oldu.