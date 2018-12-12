Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nde “Horizon 2020 Bilgilendirme Günü” gerçekleştirildi

Kapadokya Teknopark ve TÜBİTAK işbirliği ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde, akademisyen, girişimci firma ve araştırmacılara yönelik ‘Sosyal Bilimlerde Horizon 2020' Programı hakkında bilgilendirme günü gerçekleştirildi.

Eğitim ve Farkındalık Birimi Uzmanı Arş. Gör. Kadriye Bayram'ın koordinatörlüğünde düzenlenen bilgilendirme gününde, Horizon 2020 kapsamında destek ve ödül programları ile çağrılarına detaylı yer verildi.

TÜBİTAK Uzmanı Burcu Göğüş Doğan ve Uzman Sonay Gönenli tarafından, Horizon 2020 programına proje önerisi hazırlama ve sunma süreçleri, bu hususta dikkat edilmesi gerekenler, ortak kuruluş bulma metotları, programda öncelikli temalar ve sosyal bilimler disiplininde 2018-2020 çağrıları hakkında detaylı sunumlar gerçekleştirildi.

İnteraktif uygulamalar ile örnek başvuruların gösterildiği ve avantajları ile üstün yönlerinin vurgulandığı Horizon 2020 programı katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

Avrupa Teknoloji Platformunda mevcut disiplinler arası çalışma ağları ile kurulabilecek işbirlikleri hakkında görüşlerin paylaşıldığı program, Kapadokya Teknopark Müdürü Doç. Dr. Metin Duyar'ın TÜBİTAK uzmanlarına ödül takdimi ile sona erdi.