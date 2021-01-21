Nevşehir Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı

Nevşehir Hayvan Pazarı, Aksaray'da görülen şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Hayvan Pazarı21.01.2021 tarih ve 2021-01 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyon kararı gereğince geçici olarak kapatılmıştır. İlimizde henüz görülmeyen ancak komşu ilimiz Aksaray'da görülen Şap Hastalığı nedeniyle, İlimiz Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu 21.01.2021 tarihinde toplanarak ikinci bir emre kadar Hayvan Pazarının kapatılmasına karar vermiştir. Bu alınan karara bütün vatandaşlarımızın riayet etmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.