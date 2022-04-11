Nevşehir için zirai don uyarısı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; salı günü ilk saatlerden itibaren bölgemiz (Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat) genelinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Genel olarak cuma günü sabah saatlerine kadar, Kayseri'nin doğu ilçeleri ile Sivas çevrelerinde Pazar gününe kadar görülmesi beklenen zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir” denildi.