Nevşehir İHA muhabirine ödül

Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından düzenlenen ödül töreninde Nevşehir İHA muhabiri Coşkun Sağlamdin'e de bölge turizme katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığı tarafından Ürgüp Dinler Otel'de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Düzenlenen program kokteyl ile başlarken Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanı Muammer Başer'in açılış konuşmasıyla ödül töreni başladı.

KGK İl Başkanı Muammer Başer, “Küresel Gazeteciler Konseyi Nevşehir İl Başkanlığının düzenlemiş olduğu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü programına hoş geldiniz. Küresel Gazeteciler Konseyi 2019 yılında kurulan bir konseydir. Genel Merkezimiz Ankara'dadır. Genel Başkanımız Alanya eski Gazeteciler Cemiye Başkanı Mehmet Ali Dim'dir. Bu konsey Türkiye'de ilk defa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kuruldu. Bu sebeple bizler Türkiye'deki değil dünyadaki gazeteciler bir çatı altına toplamak için start almış bulunmaktayız” dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da burada yaptığı konuşmada, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebeti nedeniyle gün içinde bir araya gelip tebrik etmiştik. Bu vesile ile tekrar gazeteci dostlarımızın gününü kutluyorum. İnşallah daha sağlıklı ortamlarda her türlü güvenlik tedbirlerinin alındığı ortamlarda, huzur ve mutluluk içerisinde yeni gazetecilik günlerinde ve sonraki dönemlerinde bu mesleklerini en iyi şekilde icra etmelerini temenni ediyorum. Gazetecilik önemli bir meslek. Sadece şehrimiz için değil ülkemiz için dünya için kıymetli bir meslektir. Çünkü bizim görmediğimiz şeyleri gören duymadığımız şeyleri duyan bir çok hadisenden haberdar olmamıza haberdar olmamızı vesile olan kardeşlerimiz bir o kadar da zor bir mesleği icra ediyorlar. Her türlü güvenlik riskleri var. Yapmak istedikleri bir haber neticesinde bazen fiziksel şiddete bazen psikolojik şiddete bazen ayrıştırmaya ötekileştirmeye bazen de yaptıkları haberden dolayı biz siyasetçilerden farklı psikolojik şiddet görmeye müsait bir meslektir” şeklinde konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe'de yaptığı konuşmada gazetecilerin gününü kutladı. Menekşe, “Tabii gazetecilik deyince yerelde ulusal ve küresel olmak kaydıyla dünyada olup bitenleri halkın bilgisine sunup görsel veya yazılı basın olmak kaydıyla artık bugün teknolojinin gelişimi ile birlikte sosyal medya üzerinden tüm dünyaya ülkede gelişen siyasal, ekonomik, kültürel veya doğal afetler ne olursa olsun toplumun bilgisine haber olarak ulaştıran siz değerli gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyorum” diye konuştu.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz de konuşmasında devletin bölünmez bütünlüğüne karşı hainler ile iş birliği içerisinde olan gazeteciler ile mesleğini en güzel şekilde yapan gazeteciler arasında bir fark olmalıdır dedi. Açıkgöz, "Gazeteciliğin ne kadar önemli olduğunu son yıllarda bir kez daha yaşadık. Demokratik ülkelerde gazetecilerin demokrasiye katkıları ve o ülkelerin demokrasine ne kadar katkıda bulundukları ortadadır. Tabii özellikle gazetecilerin ilkeli, objektif, tarafsız ve insanların özel hayatına girmeden yaptıkları her haberin çok büyük kıymeti var. Tabii özellikle ülkemizin bölünmez bütünlüğü için çalışan gazetecilerimizin bu ülkeye ihanet eden hainlerin peşinde koşan gazeteciler ile bir tutulmaması ve bu ülke için gece gündüz çalışanlar ile bu ülkeyi bölmeye çalışanlarla arasındaki farkı ortaya çıkarmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman eleştirilen ve hapiste bulunan gazetecilerin bu konuda da gerekli yaptırımların yapılması gerekiyor. Hiçbir siyasetçinin hiçbir gazetecinin asla ülkenin bölünmez bütünlüğü için ve demokratik haklarını engelleyecek şeylerde bulunamaz. Hiçbir kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Gazetecilik çok onurlu ve şerefli bir meslektir. Özellikle toplumun gözü kulağı gözü her şeyidir. Ben bu vesileyle tüm gazetecilerimizin gününü kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından ise düzenlenen ödül töreninde Nevşehir İhlas Haber Ajansı muhabiri Coşkun Sağlamdin'e Kapadokya bölgesinin tanıtımına ve verdiği desteklerden dolayı teşekkür plaketi verildi. Sağlamdin'in plaketini Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı verirken Belediye Başkanı Rasim Arı Sağlamdin'i başarılı çalışmalarından dolayı kutladı.

Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından geceye katılan gazetecilere de çeşitli dallarda ödüller verildi. Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından düzenlenen programa, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, JAKEM Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın,ilçe ve belde belediye başkanları, daire müdürleri ve gazeteciler katıldı.