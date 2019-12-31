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Nevşehir İl Emniyet Müdürü Artunay'dan yeni yıl mesajı

İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay yeni yıl öncesinde yayımlamış olduğu mesajında Nevşehir halkının yeni yılını kutladı.


Emniyet Müdürü Artunay, “Nevşehir Halkının huzur ve güvenliğinin sağlanması ve korunması amacıyla, mesai mefhumu gözetmeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarımın ve Vatandaşlarımızın Yeni Yılını tebrik eder, aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice yıllar diler, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi ve emeklilerimize sağlık ve esenlik dolu günler temenni ederim" dedi.

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