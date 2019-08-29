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Nevşehir İl Jandarma Komutanı Yiğit, Tuğgeneral rütbesi aldı

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yüksel Yiğit yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tuğgeneral rütbesi alarak Van’a tayin edildi.

Nevşehir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yüksel Yiğit yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tuğgeneral rütbesi alarak Van'a tayin edildi.


Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Kıdemli Albay Yüksel Yiğit, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019/298 nolu kararname ile bir üst rütbeye terfi ettirilerek Tuğgeneral oldu. Yayımlanan kararname sonrasında ise Tuğgeneral rütbesi alan Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı görevinden Van İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

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