Nevşehir İl Tarım Müdürü Memiş'ten Rektör Aktekin'e Ziyaret

Dr. Semih Aktekin'e iade-i ziyarette bulundu.

Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'i makamında ziyaret eden ve il müdürlüğü olarak yürüttükleri çalışmalara hakkında bilgi veren Nevşehir İl Tarım Müdürü Özgür Memiş; şehrin ve bölgenin tarımsal üretiminin arttırılarak çeşitlendirilmesine yönelik üniversite ile kurumlar arası çalışmalara hazır olduklarını ifade etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Rektör Aktekin ise; İl Müdürü Özgür Memiş'e görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Aktekin, üniversite bünyesinde bulunan Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Derinkuyu Emine Ana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu ile Üzüm Yetiştiriciliği ve Bağcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (NEVÜZÜM) bölgede tarım, hayvancılık ve bağcılık uygulamalarının çeşitlendirilmesi ve verimliliğinin arttırılmasına yönelik bugüne kadar önemli çalışmalar yürüterek desteklerde bulunduklarını söyledi.

Aktekin, bu kapsamda iki kurum arasında yürütülebilecek her türlü ortak çalışma ve projelere de desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.