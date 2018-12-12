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Nevşehir İŞKUR, genç işe yerleştirmede Türkiye birincisi oldu

Nevşehir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Türkiye geneli özel sektörde genç işe yerleştirmede Türkiye birincisi oldu.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen hedeflerle İŞKUR İl Müdürlüklerine verilen işe yerleştirme hedefini tutturan Nevşehir İl Müdürlüğü, Türkiye'de ilk sıraya yerleşti. İŞKUR Müdürü Arif Sıddık Barata yaptığı açıklamada, “Nevşehir İl Müdürlüğü olarak genç işe yerleştirmede Türkiye birincisi olmanın onurunu yaşıyoruz. Valimize, Milletvekillerimize, işverenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve bizlere her zaman destek olan basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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