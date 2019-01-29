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Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesinin statüsü değişiyor

Nevşehir Islah Organize Sanayi Bölgesi Komisyon Toplantısı, Valilik toplantı salonunda yapıldı.


Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ramazan Çiftçi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Yıldız, Sanayi ve Teknoloji İl Müdür Vekili Ramazan Uluırmak, Nevşehir Islah OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kahveci ile Islah Organize Sanayi Bölgesi Komisyon Üyesi daire müdürleri katıldı.


Toplantıda, “Islah şartlarının gerçekleşmesi hususunda ilgili kurumlarca yapılan çalışmalar”, “Islah OSB Yönetimince yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında kurum temsilcisince komisyona bilgi verilmesi” ile Islah şartları ile ilgili mevcut durumun tespiti ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bildirilmek üzere rapor hazırlanması maddeleri görüşülürken, komisyon tarafından gerekli değerlendirmeler yapıldı.


Bilgi alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

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