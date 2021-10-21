Nevşehir Jandarma Komando Asayiş Bölük Komutanlığı açıldı

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, açılışı yapılan komando birliğinin bölgenin huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara katkı sunacağını söyledi. Becel, “Jandarma ve emniyet omuz omuza gönül gönülle görev yaptığımız iki değerli birim. Vatandaşlarımızın evinde güvenle uyumasına, işine okuluna güvenle gitmesini sağlayan güvenlik birimlerimizin gücüdür. Biz her ne kadar Orta Anadolu'da küçük bir il olsak da aslında bir dünya kentiyiz. Ülkemizin ve dünyanın her yerinden ilimize ciddi anmamla misafir geliyor. Dolayısıyla sadece tabelada yazan nüfusun dışında milyonlarca kişiye hizmet edip onların güvenliğini sağlama konusunda birimlerimiz görev yapıyor” diye konuştu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın ise törendeki konuşmasında, “Çağımızın yükselen değerleri, insan hakları ve bireysel özgürlükler ile güvenlik arasındaki hassas çizgide kamu görevi sistemi, kolluk toplum ilişkisini ön palana çıkarmaktadır. Özellikle suçun işlenmesine yönelik çalışmaların ülkemizin güvenli ve huzurlu olmasına ve başta sanayi ve turizm olmak üzere bütün sektörlerin gelişimine olumlu katkı sağlayacağının farkındayız” dedi.

Vali Becel'in hatıra fidanı dikmesinin ardından bölük komutanlığı dualarla açıldı.