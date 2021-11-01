Nevşehir jandarmadan uyuşturucuya geçit yok

Edinilen bilgiye göre: Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde yaptıkları çalışma sonrasında O.M.'nin üzerinde kubar esrar maddesi, M.O. ve Y.D.'nin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada ise; metamfetamin isimli uyuşturucu madde, bir adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi. O.M, M.O. ve Y.D. hakkında 'Uyuşturucu Madde Kullanmak, Satın Almak, Kabul Etmek/Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.