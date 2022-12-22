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Nevşehir kalesi çevresinde yol çalışması yapılıyor

Nevşehir Kalesi yanından Yavuz Sultan Selim Caddesi’ne bağlanan yolda, istinat duvarı yapım çalışmasından dolayı trafik bir süre stabilize yoldan sağlanacak.

Nevşehir Kalesi yanından Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne bağlanan yolda, istinat duvarı yapım çalışmasından dolayı trafik bir süre stabilize yoldan sağlanacak.


Eski Gazi İlkokulu üstündeki bölgede inşaat çalışmaları dolayısıyla, Nevşehir Kalesi yanından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin Nevşehir Kalesi ile Karacabacak Çeşmesine ayrılan kavşağa kadar olan bölümü trafiğe kapatıldı. İstinat duvarı yapım çalışmaları sırasında oluşabilecek kazaları önlemek amacıyla kapatılan yol, çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeniden trafiğe açılacak.


Çalışmalar dolayısıyla, Nevşehir Kalesi yanından Yavuz Sultan Selim Caddesi'ni kullanarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne gitmek isteyen araç sürücüleri mevcut yolun hemen yanında bulunan stabilize yolu kullanabilecekler.

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