Nevşehir Kardelen Koleji Cengiz Küçükayvaz'ı ağırladı

Nevşehir'in Özel Kardelen Fen ve Anadolu Lisesi usta tiyatrocu Cengiz Küçükayvaz'ı ağırladı.

“Maskeli Beşler” serisi, “Hababam Sınıfı” serisi, “Çiçek Taksi” gibi geniş kitleler tarafından beğeni toplayan sinema filmleri ve televizyon dizilerinde rol alan Cengiz Küçükayvaz Kardelen Eğitim Kurumları konferans salonunda Kardelenli öğrencilerle buluştu. 2008 yılından bu yana “Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu”nda temel oyunculuk dersleri de veren Küçükayvaz, başarıya ulaşmada izlenmesi gereken yol” konusunda Kardelenlere rehberlik etti. Özellikle meslek seçimi hususunda öğrencilerin hayatları boyunca mutlu olacakları işi yapması gerektiği vurgusunu yapan Küçükayvaz, ileride meslek hayatında karşılaşılabilecek zorlukları da kendi uzmanlık alanı olan tiyatro sanatından yola çıkarak öğrencilere ifade etti. Öğrencilerin büyük heyecanla katıldığı ve pürdikkat dinlediği konferansta eğlenceli anlar yaşandı. Kardelenli öğrenciler ile ilgili memnuniyetini de dile getiren Küçükayvaz, vedalaşmanın ardından kurumdan ayrıldı.