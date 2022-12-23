Nevşehir Milli İrade Platformu o profesör için suç duyurusunda bulundu

Nevşehir'de sivil toplum kuruluşlarından oluşan Milli İrade Platformu üyeleri ve vatandaşlar, Peygamber Efendimize karşı söylemleri nedeniyle Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Uğur Kutay hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşehir Adliyesi önünde bir araya gelen Nevşehir Milli İdare Platformu üyeleri 2 milyar müslümanın kutlu nebisine, ahir zaman Peygamberi Hz. Muhammed'e (sas) yapılan çirkin saldırıyı kınadı. Platform adına açıklama yapan Nevşehir Milli İrade Platformu Sözcüsü Mustafa Özdemir, “Yıldız Teknik Üniversitesi gibi güzide bir bilim yuvasında görevi öğrenci yetiştirmek olan bir müptezel, Müslümanların vergisi ile maaşını alan sözde bir öğretim Görevlisi Uğur Kutay isimli şahıs Peygamberimiz hakkında çirkin iftira ve hakaretlerde bulunmuştur. Bu şahıs ‘Sanatta Yeterlilik' dersi vermesi gerekirken asli görevinin dışına çıkarak Alemlere rahmet olarak gönderilmiş yüce bir Peygambere kinini nefretini kusmuştur. Ama şu gerçeğin altını kalın çizgiler ile çizmeliyiz ki hiç kimsenin Yüce Peygambere hakaret etme hakkı ve hürriyeti yoktur. Beşeri hukuk sistemleri dahi hakaret etme hürriyeti vermez. Bizim talebimiz, bu şahıs hukuk içerinde hak ettiği en ağır ceza ile cezalandırılmalıdır. Nevşehir Milli İrade Platformuna destek veren STK'larımız ve Nevşehirli hemşerilerimiz ile birlikte adliyemizde suç duyurusunda bulunacağız. Peygamberimiz hayatta iken hakaret eden Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler'in günümüzdeki uzantıları maalesef boş durmuyorlar” dedi.

Özdemir, "Buradan İslam düşmanlarına Peygamber düşmanlarına sesleniyoruz. İnsanlık tarihi boyunca; Allah'a karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. Peygamberlere karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. İslam'a karşı mücadele edenlerin hepsi kaybetti. Unutmayın siz de kaybedenlerden olacaksınız, hem bu dünyada hem de diğer dünyada. Allah'tan başka galip yoktur. Senin ne haddine; Alemlerin Rabbi olan Allah'ın övdüğü bir peygambere hakarette bulunmak. Buradan bir kez daha YÖK'ü ve Yıldız Teknik üniversitesi Yönetimini göreve davet ediyoruz. Bu şahıs ile ilgili idari ve adli işlemler ivedilikle yapılmalıdır. Bu şahısın öncelikle üniversite ile ilişkisi kesilmelidir” ifadelerini kullandı.