Nevşehir polisi kaçakçılıkla aralıksız mücadele ediyor

Edinilen bilgilere göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesinde şüpheli bir şahsın sırt çantasında yapılan kontrolde 30 paket sigara, 1 adet 100 cc viski ele geçirmesinin yanı sıra şüphelinin belirttiği adreste yapılan aramada ise 168 paket sigara, 1 şişe yarısı dolu viski, 0,1 gram metamfetamin, 7 kök kenevir ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.