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Nevşehir polisinden eş zamanlı uygulama

Nevşehir’de kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.

Nevşehir'de kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis suçlarına yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, kumar, tombala, oyun makineleri ve yasadışı bahis olaylarını engellemek için Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü il genelinde 23 ekip, 70 personelin katılımıyla, eş zamanlı uygulama yaptı. Yapılan uygulamalarda toplam 103 iş yeri kontrol edildi, 610 şahıs sorgulandı.


Yapılan denetlemelerde herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi.

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