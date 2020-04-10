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Nevşehir polisini alkışlıyor

10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında tüm Nevşehir, güvenliği sağlayan Polis Teşkilatı mensuplarını alkışlayacak.


Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen organizasyon ile 10 Nisan Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla ilimizde görev yapan emniyet mensupları alkışlanacak. Nevşehir Gazeteciler Cemiyet Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Bayram Ekici açıklamasında, “Özellikle korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanları kadar Nevşehir'de güvenliği sağlamasının yanı sıra büyük bir özveriyle Vefa destek hattından gelen talepleri 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımıza ulaştıran polislerimizi alkışlamak üzere tüm Nevşehir halkını davet ediyoruz. 10 Nisan Cuma akşamı saat 21.00'de balkonlarımıza çıkarak Türk bayrakları eşliğinde cefakâr polislerimizi alkışlayalım” dedi.

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