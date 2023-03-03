Nevşehir SGK'da EYT yoğunluğu başladı

Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Nevşehirli vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren SGK il müdürlüğünde yoğunluk oluşturmaya başladı.

Milyonlarca vatandaşın beklediği EYT ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Milyonların merakla beklediği düzenleme Resmi Gazetede de yayımlanarak bu gün yürürlüğe girdi.

EYT'den yaralanma hakkı kazanan Nevşehirli vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren başvuru işlemlerini yaptırmak için SGK'da yoğunluk oluşturmaya başladı.

Çıkan EYT yasasından yararlanarak emeklilik için müracaatta bulunan Nevşehirli esnaf Ali Akarsu, “Çok şükür emeklilik işlemleri için buradayız. Sağ olsun hükümetimiz bize bu imkânı sağladı. 9 bin 355 günüm vardı. Ciddi bir hak kaybımız vardı. Devletimizin bu kadar sıkıntılı bir sürede EYT yasasının çıkacağını hiç düşünmüyordum. Her şeye rağmen hükümetimiz bu yasayı çıkartarak milyonların sorununu çözmüş oldu” dedi.