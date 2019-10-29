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Nevşehir sokakları ay-yıldıza büründü

Nevşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 96’ncı yıl dönümü ve Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla şehirde yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Lale Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi’ni Türk bayraklarıyla donattı.

Nevşehir Belediyesi, Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümü ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge oluşturmak amacıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla şehirde yaya ve taşıt trafiğinin en yoğun olduğu Lale Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddesi'ni Türk bayraklarıyla donattı.


Nevşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta başladığı kent merkezindeki bayraklama çalışmasını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tamamladı. Belediye ekipleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 96'ncı yılının kutlandığı gün öncesi, Lale Caddesi ve Mustafa Paramaksız Caddesi'ne Türk bayrakları astı. Nevşehir Belediye Başkanlığı binası önündeki Doyuran Kavşağı'ndan başlayarak Lale Caddesi üzerinden Meteris Meydanı'na buradan da Gazi Stadı'nın bulunduğu Mustafa Parmaksız Caddesi'ne kadar yapılan çalışma, Nevşehirlilerin beğenisini kazandı.

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