Nevşehir sokaklarında peyzaj çalışmaları yapılıyor

Nevşehir'de yeşil alanların arttırılması noktasında çalışmalarına ara vermeden devam eden Nevşehir Belediyesi, mevcut yeşil alanların bakım çalışmalarını da ihmal etmiyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar istikametinde kent merkezinde bulunan park, kavşak ve bulvarlar üzerinde bulunan yeşil alanlarda bahar mevsimi ile birlikte düzenleme, yenileme ve bakım çalışması yapılıyor. Refüj ve kavşaklarda, ağaç bakım, budama, çim biçme ve yabani ot temizliği yapan ekipler, önümüzdeki günlerde yeni çiçek ve süs bitkisi dikimi gerçekleştirecek.