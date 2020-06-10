Nevşehir tarihinin ilk kadın valisi atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname sonrasında Nevşehir Valiliğine Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeni Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlanırken Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Valisi olarak atanırken Çatalca Kaymakamı olarak görev yapan İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi olarak atandı. Nevşehir Valisi olarak atanan İnci Sezer Becel böylelikle Nevşehir tarihinin ilk kadın valisi oldu.

Nevşehir'e Vali olarak atanan İnci Sezer Becel, 2001-2006 yıllarında Gülşehir Kaymakamı olarak görev yapmıştı.