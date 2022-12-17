Nevşehir Tekstil Kent'te 250 kişi istihdam edilecek

Nevşehir Acıgöl Organize Sanayisi bölgesinde kurulan ‘Tekstilkent' de 250 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında temeli atılan Tekstilkent projesinde sona yaklaşıldı. Acıgöl Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Tekstilkent projesinde yaklaşık 250 genç ve kadının istihdam edileceğini söyleyen Acıgöl Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Samet Kafalı yaptığı açıklamada, "Çalışan ve Üreten Gençler Projesi çerçevesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Genç ve Kadın istihdamına yönelik kurulacak Tekstilkent projesine her iki bakanlık tarafından toplam 12 milyon hibe desteği sağlandı. Acıgöl Organize Sanayi bölgemizde 250 kişinin istihdam edileceği ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ‘ın 17 Ekim tarihinde temelini atmış olduğu Tekstilkent projemizin yapım durumu yüzde 70 seviyesine geldi” şeklinde konuştu.

Kafalı ayrıca, 2023 yılı ilk çeyreğinde Tekstilkent projesinin tamamlanacağını belirtti.

Nevşehir Acıgöl Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Ahiler Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen “Sanayi Altyapısının Güçlendirilmesi Mali Destek Programı” çerçevesinde sağlanan mali destek ile 3 milyon lira bütçeli projenin tamamı kamu kaynaklarıyla karşılanıyor. 2 bin 200 metre kare kapalı alana sahip toplam 12 bin metre karelik alan içerisinde yükselecek olan iki ayrı tekstil fabrikası Nevşehir ve ülke ekonomisine de ciddi katkılar sağlaması bekleniyor.