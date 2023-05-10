Nevşehir Togg'u bağrına bastı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X, Nevşehir'de görücüye çıktı. Milli İrade Caddesi'nde bulunan Nejdet Ersan Parkı önünde sergilenen T10X'e vatandaşlar yoğun ilgi göstererek adeta bağrına bastı.

Togg, kullanıcıya daha yakın olmak için Türkiye'nin pek çok noktasında görücüye çıkıyor. Bu çerçevede Nevşehir'de sergilenen araç, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Togg'u yakından gören vatandaşlar bolca fotoğraf çektirerek, otomobil hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Togg ile tanıtım alanına gelen AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, “Çok mutluyuz. Bu gururu bize yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek az. Büyük bir onur, büyük bir keyif. Yerli ve milli aracımızın şehrimize gelmesine milletimizin, vatandaşımızın çok büyük bir ilgisi var. Türk milletinin fırsat verildiğinde neler yapabileceğinin en güzel göstergesi bugün şehrimizde” dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u gazeteciler de yakından inceledi. Togg'un Nevşehir'e geleceği günü merakla beklediklerini söyleyen Gazeteci Alparslan Körükçü de, “Tüm Türkiye gibi biz de çok merak ediyorduk. Türkiye'yi de dolaşmaya başladı, Nevşehir'e geleceği günü dört gözle bekler olduk. Bugüne nasipmiş. Togg bugün Nevşehirliler ile buluştu. Çok merak ediyordum içi dışı nasıl diye. Şu anda içinde oturuyoruz. Muhteşem bir dizayn, muhteşem bir tasarım var. Tüm milletimizin arzusu olduğu gibi bizim de arzumuz. Almak inşallah bize de nasip olur" dedi.

Togg'u yakından inceleyenler arasında öğrenciler de vardı. Öğrenci İlhan Can Köse, “Bu ücrete en güzel performansı veren araç olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Nevşehir'de ilgiyle ve özlemle karşılanan yerli ve milli otomobilin, yakın zamanda Nevşehir Valisi'nin de makam aracı olması bekleniyor.